В работе X произошел сбой

Пользователи в США и других странах жалуются на неполадки в работе X, следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его данным, в США о нарушениях сообщили порядка 15,6 тыс. человек. 66% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 31% жалуются на работу сайта, 3% испытывают трудности с подключением к серверам.

По сведениям Downdetector, сбои также фиксируются в Германии (1,6 тыс.), Канаде (2 тыс.), Франции (2,1 тыс.) и Испании (1.5 тыс.).