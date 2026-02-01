 Парламент Ирана признал вооружённые силы стран ЕС террористическими группировками | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Парламент Ирана признал вооружённые силы стран ЕС террористическими группировками

First News Media12:15 - Сегодня
Парламент Ирана признал вооружённые силы стран ЕС террористическими группировками

Парламент Ирана признал вооружённые силы стран Европейского союза террористическими группировками.

Как сообщает Al Jazeera, решение об этом было принято в ответ на признание Европейским союзом Корпуса стражей Исламской революции Ирана террористической организацией.

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в ответ на решение Брюсселя признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией вооружённые силы европейских стран также считаются террористическими группировками. Он добавил, что «ответственность за последствия этих шагов ляжет на Европейский союз».

Отметим, что Совет ЕС по иностранным делам 29 января признал Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией и обвинил его в жестокости по отношению к протестующим.

Отметим, что 29 января Совет ЕС по иностранным делам признал иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией, обвинив КСИР в жестокости по отношению к протестующим.

Поделиться:
242

Актуально

Общество

Пасмурно и ветрено - прогноз погоды на понедельник

Xроника

Ильхам Алиев сообщил Пезешкиану о готовности Азербайджана внести вклад в ...

Общество

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

Общество

В Азербайджане впервые прошел экзамен в порядке экстерната в электронной форме

В мире

В Италии начали срочную проверку из-за сходства изображения ангела на фреске с Мелони - ФОТО

Зеленский: За январь Россия запустила по Украине более 6 тысяч БПЛА

Тяжелое ДТП в Турции - 8 погибших - ВИДЕО

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Трамп: план США состоит в переговорах с Ираном

Полиция Ирана задержала более 200 участников беспорядков

СМИ: В Саудовской Аравии сокращают госрасходы на фоне сдержанных цен на нефть и подготовки к масштабным мероприятиям

Трамп: Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду

Последние новости

В Италии начали срочную проверку из-за сходства изображения ангела на фреске с Мелони - ФОТО

Сегодня, 13:55

Видимость на дорогах будет ограничена до 500 метров

Сегодня, 13:41

Зеленский: За январь Россия запустила по Украине более 6 тысяч БПЛА

Сегодня, 13:30

Тяжелое ДТП в Турции - 8 погибших - ВИДЕО

Сегодня, 13:22

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сегодня, 13:05

Али Хаменеи: Военная агрессия США против Ирана превратится в конфликт регионального уровня

Сегодня, 12:55

Пасмурно и ветрено - прогноз погоды на понедельник

Сегодня, 12:46

Открылся КПП «Рафах» - единственные ворота в мир из Газа

Сегодня, 12:39

Ряд стран ЕС отказываются от связанных с возобновляемыми источниками энергии

Сегодня, 12:25

Парламент Ирана признал вооружённые силы стран ЕС террористическими группировками

Сегодня, 12:15

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов

Сегодня, 12:07

Трамп призвал к аресту Обамы из-за скандала на выборах в 2016 году

Сегодня, 11:50

В ДТП в Агсу пострадало 4 человека

Сегодня, 11:34

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

МЧС провело ряд просветительских мероприятий для населения

Сегодня, 11:08

Дело Эпштейна: 3 млн файлов и новые разоблачения

Сегодня, 10:45

Трамп заявил, о начале переговоров по Гренландии

Сегодня, 10:31

SpaceX собирается запустить на орбиту до 1 млн спутников для ИИ

Сегодня, 10:13

В феврале жители Земли смогут увидеть малый парад планет

Сегодня, 09:35

Трамп: Индия и Китай будут покупать нефть у Венеуэлы

Сегодня, 09:20
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48