«Я бы заставил всех платить так же, как заставил платить НАТО»: Трамп о долгах членов ООН по взносам

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico выразил уверенность, что ему легко удастся решить проблему с невыплатой взносов в ООН некоторыми странами.

"Если бы обратились к Трампу <...>, я бы заставил всех платить так же, как заставил платить НАТО", - заявил Трамп. "Мне нужно было бы лишь позвонить этим государствам, они бы прислали [банковские] чеки в течение нескольких минут", - сказал американский лидер.

При этом, как отметила газета, Трамп не стал уточнять, собираются ли Соединенные Штаты выплатить ООН "миллиарды долларов, которые они задолжали".

Источник: Gazeta.ru