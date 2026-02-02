Трамп против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico заявил, что выступает против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

"Я не думаю, что это уместно. ООН не уйдет из Нью-Йорка, не уйдет из США, поскольку у ООН огромный потенциал", - сказал он. Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на сотрудника ООН, что всемирной организации в случае нехватки средств придется сократить масштаб своей работы или даже закрыть штаб-квартиру в Нью-Йорке.

Трамп добавил: "Когда меня не будет рядом, чтобы прекращать войны, это может делать ООН". "У нее огромный потенциал. Невероятный", - добавил он.

Президент выразил уверенность в том, что он мог бы легко решить проблему невыплаты взносов в ООН некоторыми странами. "Если бы обратились к Трампу <...>, я бы заставил всех платить так же, как заставил платить НАТО", - сказал он. "Мне нужно было бы лишь позвонить этим государствам, они бы прислали [банковские] чеки в течение нескольких минут", - утверждал Трамп. Как отмечает издание, президент отказался уточнить, выплатят ли США "миллиарды долларов, которые они задолжали" ООН.

Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой ООН. Он заявлял, что организация неэффективно расходует средства и не принимает достаточных мер для прекращения конфликтов.

