Армения не видит рисков по части реализации проекта TRIPP

Мы не видим рисков по части реализации проекта TRIPP.

Об этом на встрече с журналистами 3 февраля заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

Он добавил, что даже если эти риски будут, они будут управляемы. По его оценке, на данный момент рисков нет, передают армянские СМИ.

Министр напомнил, что была создана компания, в которой долю имеют США (74% – ред.) и Армения (26% – ред.). «Работы по строительству будет осуществлять эта компания», - отметил Худатян.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа" - 42-километровый участок коридора, который пройдет по территории Армении - ред.) в рамках разблокирования региональных коммуникаций.