 Синхронизация реальна: Худатян об общей энергосистеме Армении с соседями и опасениях Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

Синхронизация реальна: Худатян об общей энергосистеме Армении с соседями и опасениях Ирана

First News Media14:20 - Сегодня
Синхронизация реальна: Худатян об общей энергосистеме Армении с соседями и опасениях Ирана

Армения считает реальным синхронизацию энергетических систем со всеми четырьмя соседями - Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией.

Более того, в Ереване уверены, что у Тегерана нет опасений на этот счет. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян в ответ на вопрос Sputnik Армения.

Ранее комментируя проект TRIPP, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что энергосистемы Армении и Азербайджана "однозначно соединятся друг с другом". По словам главы армянского кабмина, при этом стороны смогут пользоваться возможностями импорта и экспорта электроэнергии.

По словам министра, на данный момент каких-либо технических препятствий для синхронизации нет, однако конкретные сроки реализации проекта пока не определены. Худатян уточнил, что в 2025 году он посетил Турцию и провел встречу с министром, курирующим энергетическую сферу.

"Синхронизация энергосистем - не только приоритет, он имеет и коммерческое значение - в плане импорта и экспорта электроэнергии - и обеспечивает устойчивость всей энергосистемы. Объединённые энергосети взаимно повышают уровень стабильности", — отметил Худатян.

Что касается ЛЭП Армения-Иран, глава ведомства заверил, что она готова на 85% и будет сдана в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в I полугодии 2026 года линия может быть подключена к сети, но частично (от иранской границы к подстанции Нораван в районе Сисиана, которая также пока еще строится). Это повысит суммарную пропускную способность линий до 500 МВт. Работы должны продолжиться до полного завершения проекта: обе цепи ЛЭП нужно будет провести до села Ддмашен (вблизи города Севан), где будет построена еще одна подстанция. Общая стоимость проекта составляет около 108 млн евро, из них 77% составляет кредит от Банка развития экспорта Ирана, оставшиеся 23% вложил подрядчик (компания Sunir).

Напомним, в настоящее время между Арменией и Ираном своповые поставки осуществляются по действующим ЛЭП "Агарак – Мегри" (220 кВ) и Норадуз – Агарак (220 кВ ). Эти линии используются для перетоков электроэнергии в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию". Так, Иран поставляет газ в Армению по действующему газопроводу Иран–Армения. В Армении на ТЭС (в основном Разданская ТЭС) из этого газа производится электроэнергия. При этом Армения возвращает Ирану электроэнергию по уже существующим ЛЭП. При этом строящаяся (и долго обсуждаемая) ЛЭП 400 кВ нужна не для запуска свопа, а для: увеличения объемов перетока, возможной синхронной работы энергосистем и расширения транзита в рамках энергокоридора "Север-Юг".

Поделиться:
268

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими ...

Политика

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Общество

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые ...

Армения

В Антикоррупционном суде Армении рассматривается дело против Сержа Саргсяна

Армения пока остается в «черном списке» ЕС - министр

Спикер парламента Армении назвал «абсурдом» возможность участия России в TRIPP

Армянская АЭС встанет на ремонт

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Ален Симонян: Армия больше не воспринимается исключительно в контексте войны

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Мирзоян назвал тему преследования священнослужителей в Армении «сплетнями»

Кочарян против Tрампа: реваншистская атака на TRIPP

Последние новости

Стало известно о состоянии подростка, подвергшегося вооруженному нападению своего дяди

Сегодня, 17:17

«Тепло для Украины»: Из Баку в Украину направлена партия энергетического оборудования - ФОТО

Сегодня, 17:08

Серж Саргсян считает объединения оппозиции в Армении затруднительным

Сегодня, 17:04

В Антикоррупционном суде Армении рассматривается дело против Сержа Саргсяна

Сегодня, 16:58

В Баку мужчина продал украденное золото в ювелирном магазине - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

В Риме введена плата за возможность бросить монету в фонтан Треви

Сегодня, 16:52

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Сегодня, 16:45

Решена судьба «Театра песни» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

Сегодня, 16:33

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими учениями «Щит мира - 2026» в Абу-Даби - ФОТО

Сегодня, 16:17

Из Союза писателей Азербайджана исключили около 30 авторов

Сегодня, 16:12

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

Трамп не хочет наносить удар по Ирану, утверждают в вашингтонской администрации

Сегодня, 15:47

В Азербайджане утверждены форма и жетоны для частных судебных исполнителей - ФОТО

Сегодня, 15:40

Испания запретит соцсети детям до 16 лет

Сегодня, 15:30

Состоялся суд по делу о гибели 28-летнего мужчины, упавшего в коллектор на дороге «Баксол»

Сегодня, 15:22

В Азербайджане названы сферы с наибольшим дефицитом кадров - СПИСОК

Сегодня, 15:18

Azercell объявляет о запуске программы «Студенческая стипендия 2026»

Сегодня, 15:13

В драке, в которой пострадал Вейсал Рзаев, участвовал ещё один футболист - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:07

Армения пока остается в «черном списке» ЕС - министр

Сегодня, 15:00

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Сегодня, 14:55
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48