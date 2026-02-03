Синхронизация реальна: Худатян об общей энергосистеме Армении с соседями и опасениях Ирана

Армения считает реальным синхронизацию энергетических систем со всеми четырьмя соседями - Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией.

Более того, в Ереване уверены, что у Тегерана нет опасений на этот счет. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян в ответ на вопрос Sputnik Армения.

Ранее комментируя проект TRIPP, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что энергосистемы Армении и Азербайджана "однозначно соединятся друг с другом". По словам главы армянского кабмина, при этом стороны смогут пользоваться возможностями импорта и экспорта электроэнергии.

По словам министра, на данный момент каких-либо технических препятствий для синхронизации нет, однако конкретные сроки реализации проекта пока не определены. Худатян уточнил, что в 2025 году он посетил Турцию и провел встречу с министром, курирующим энергетическую сферу.

"Синхронизация энергосистем - не только приоритет, он имеет и коммерческое значение - в плане импорта и экспорта электроэнергии - и обеспечивает устойчивость всей энергосистемы. Объединённые энергосети взаимно повышают уровень стабильности", — отметил Худатян.

Что касается ЛЭП Армения-Иран, глава ведомства заверил, что она готова на 85% и будет сдана в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в I полугодии 2026 года линия может быть подключена к сети, но частично (от иранской границы к подстанции Нораван в районе Сисиана, которая также пока еще строится). Это повысит суммарную пропускную способность линий до 500 МВт. Работы должны продолжиться до полного завершения проекта: обе цепи ЛЭП нужно будет провести до села Ддмашен (вблизи города Севан), где будет построена еще одна подстанция. Общая стоимость проекта составляет около 108 млн евро, из них 77% составляет кредит от Банка развития экспорта Ирана, оставшиеся 23% вложил подрядчик (компания Sunir).

Напомним, в настоящее время между Арменией и Ираном своповые поставки осуществляются по действующим ЛЭП "Агарак – Мегри" (220 кВ) и Норадуз – Агарак (220 кВ ). Эти линии используются для перетоков электроэнергии в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию". Так, Иран поставляет газ в Армению по действующему газопроводу Иран–Армения. В Армении на ТЭС (в основном Разданская ТЭС) из этого газа производится электроэнергия. При этом Армения возвращает Ирану электроэнергию по уже существующим ЛЭП. При этом строящаяся (и долго обсуждаемая) ЛЭП 400 кВ нужна не для запуска свопа, а для: увеличения объемов перетока, возможной синхронной работы энергосистем и расширения транзита в рамках энергокоридора "Север-Юг".