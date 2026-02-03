Азербайджан и Италия расширяют культурные связи – ФОТО

Министр культуры АР Адыль Керимли 3 февраля провёл встречу с послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо.

Приветствуя посла, А.Керимли отметил, что долгосрочные стратегические партнёрские отношения между Азербайджаном и Италией создают дополнительную основу для успешного сотрудничества в сфере культуры, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Было подчеркнуто, что связи между двумя странами в различных областях культуры развиваются из года в год. Сотрудничество охватывает широкий спектр - от сохранения и восстановления историко-культурного наследия до музыки, театра, художественного образования, архитектуры, дизайна и других направлений. Особое внимание министр уделил активной деятельности итальянских компаний в освобождённых от оккупации регионах Азербайджана.

Посол Лука Ди Джанфранческо выразил благодарность за встречу и подчеркнул важность культурного сотрудничества Италии с Азербайджаном. Дипломат также с признательностью отметил вклад Фонда Гейдара Алиева в восстановление историко-религиозного наследия в Италии и Ватикане.

Во время беседы была особенно отмечена деятельность Азербайджанского культурного центра в Италии, а также проведён обмен мнениями по вопросам взаимного интереса.