В Афганистане появится кафедра пророческой медицины

В медицинском университете Кабула в Афганистане создадут первый факультет «Пророческой традиционной медицины», сообщает министерство высшего образования Афганистана на своей странице в Х.

Его создадут по указу лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзада. Министерство добавило, что факультет сыграет важную роль в развитии медицинских наук, а также позволит расширить количество и улучшить качество медицинских услуг. Цель инициативы заключается в укреплении системы здравоохранения Афганистана на основе исламских принципов.

В пророческой медицине используются мед, семена черного тмина, верблюжья моча и молоко, хна, трюфели и мухи, прижигание и кровопускание, называющееся хиджамой. Особое внимание уделяется духовной составляющей. Среди болезней, которые в Афганистане лечат таким образом, — лихорадка, чума, проказа, ядовитые укусы и другие. Как правило, традиции такого лечения практикуют не врачи, а религиозные деятели.

При этом в медицинских учебных заведениях Афганистана и после введения новой кафедры не смогут обучаться женщины.