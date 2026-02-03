Спикер парламента РА: Страница войны между Арменией и Азербайджаном закрыта

Спикер Национального собрания РА Ален Симонян считает закрытой «страницу войны между Арменией и Азербайджаном».

«Если не произойдут какие-то резкие события, то я считаю маловероятным, что мы вновь откроем эту страницу. Я считаю эту страницу закрытой», — сказал Симонян в интервью Factor TV.

По мнению Симоняна, предложения и риторика армянской стороны о том, что «карабахская страница» закрыта и начинается эпоха мира, «были восприняты и приняты обществом».

Источник: Новости-Армения