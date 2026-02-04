Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности смерти Али Нагиева, арестованного по обвинению в жестоком убийстве племянницы и покушении на племянника в Джалилабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на источники, Нагиев содержался один в камере изолятора и бросился вниз головой со второго яруса кровати. Его поместили в Республиканскую нейрохирургическую больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, мужчина вскоре скончался.

В ответ на запрос АПА в Генеральной прокуратуре подтвердили факт смерти задержанного.

Сообщается, что в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту умышленного убийства, расследуется также факт смерти обвиняемого — Нагиева Али Гусейнбала оглу. По итогам расследования данному вопросу будет дана правовая оценка.

15:02

Стала известна причина смерти Али Нагиева, обвинявшегося в нападении с топором на племянников в Джалилабадском районе.

Как сообщили Oxu.Az в Республиканской нейрохирургической больнице, 3 февраля 2026 года в 00:10 в тяжелом состоянии из Джалилабадской центральной районной больницы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской нейрохирургической больницы был доставлен мужчина 1977 года рождения.

Пациенту были поставлены диагнозы: открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, внутримозговая гематома левой височной доли, острая субдуральная гематома, дислокационный синдром, линейный перелом левой теменной кости, переходящий на височную кость, подкожная гематома левой теменно-височной области, левая периорбитальная гематома.

Пациенту была проведена хирургическая операция по декомпрессивной трепанации в левой лобно-теменно-височной области, удалению левой лобно-височной эпидуральной, левой лобно-теменно-височной субдуральной, внутримозговой гематомы левой височной доли, пластике твердой мозговой оболочки. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 4 февраля 2026 года в 01:00 был зафиксирован факт биологической смерти пациента.

14:25

В Джалилабадском районе скончался мужчина, подозреваемый в нападении на несовершеннолетних детей своего брата.

Смерть наступила в тюрьме.

Как отмечается, А. Нагиев умер поздно ночью, причины его смерти на данный момент официально не разглашаются.

Напомним, трагический инцидент произошел три дня назад в селе Учтепе Джалилабадского района. Мужчина напал с топором на двух детей своего брата. В результате нападения 15-летняя Хагигат Нагиева скончалась на месте, ее 14-летний брат получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами вскоре после произошедшего. Ранее сообщалось, что он незадолго до инцидента вернулся из Дагестана и уже имел судимость.

Источник: Qafqazinfo

Джамиля Суджадинова