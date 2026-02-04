Токаев: Достигнутый Азербайджаном и Арменией прогресс на пути к мирному соглашению является поворотным моментом исторической значимости

В то время, когда мир находится в ситуации нарастающего раскола, ответственная политика обладает исключительным моральным и политическим значением. Достигнутый Азербайджаном и Арменией прогресс на пути к мирному соглашению является поворотным моментом исторической значимости.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в видеообращении на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

Он подчеркнул, что это демонстрирует, что даже долгосрочные конфликты могут быть урегулированы посредством диалога, ответственности и сдержанности.