Ильхам Алиев: Поддержка Азербайджаном усилий братской Турции в восстановительных и строительных работах - наглядное выражение наших дружественных отношений

Как проявление нашего братского долга Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш, принимал активное участие в закладке там «Азербайджанского квартала». Поддержка Азербайджаном усилий братской страны в восстановительных и строительных работах является наглядным выражением наших дружественных и союзнических отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с третьей годовщиной землетрясения, глубоко потрясшего братскую страну.

Глава государства выразил уверенность в том, что прочное азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, основанные на философии «Одна нация, два государства», и впредь способствуя процветанию наших народов, будут служить обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.