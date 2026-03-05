Франция заявила о полной солидарности с Азербайджаном в связи с атакой Ирана на Нахчыван

Министерство иностранных дел Франции заявило о полной солидарности с Азербайджаном в связи с атакой Ирана на Нахчыван.

Об этом говорится в официальном заявлении французского МИД.

«Франция решительно осуждает сегодняшнее утреннее нападение иранских дронов на международный аэропорт Нахчывана в Азербайджане. Мы желаем скорейшего выздоровления четырём пострадавшим в результате этой атаки», — отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что Париж выражает полную поддержку Баку «в ответ на эту необоснованную атаку, которая является явным нарушением суверенитета Азербайджана и норм международного права».