Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО
Как сообщалось, в продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе над гражданами Армении были вынесены приговоры обвиняемым.
Обвиняемый Араик Арутюнян приговорён к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.
Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян также приговорены к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.
Далее председательствующий на судебном заседании объявил:
- Араик Владимирович Арутюнян приговорён к пожизненному лишению свободы и должен отбывать наказание в тюрьме.
- Левон Генрихович Мнацаканян приговорён к пожизненному лишению свободы и должен отбывать наказание в тюрьме.
- Давид Азатович Манукян приговорён к пожизненному лишению свободы и должен отбывать наказание в тюрьме.
- Давид Рубенович Ишханян приговорён к пожизненному лишению свободы и должен отбывать наказание в тюрьме.
- Давид Климович Бабаян приговорён к пожизненному лишению свободы и должен отбывать наказание в тюрьме.
- Аркадий Аршавирович Гукасян приговорён к 20 годам лишения свободы; первые 10 лет он должен отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в учреждении строгого режима.
- Бако Сахакович Сахакян приговорён к 20 годам лишения свободы; первые 10 лет в тюрьме, оставшуюся часть - в учреждении строгого режима.
- Мадат Аракелович Бабаян приговорён к 19 годам лишения свободы; первые 10 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.
- Меликсет Владимирович Пашаян приговорён к 19 годам лишения свободы; первые 8 лет в тюрьме, остальное - в учреждении строгого режима.
- Гарик Григорьевич Мартиросян приговорён к 18 годам лишения свободы; первые 8 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.
- Давид Нельсонович Аллахвердян приговорён к 16 годам лишения свободы; первые 6 лет в тюрьме, остальное - в учреждении строгого режима.
- Левон Ромикович Балаян приговорён к 16 годам лишения свободы; первые 5 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.
- Василий Иванович Бегларян приговорён к 15 годам лишения свободы; первые 5 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.
- Курген Гомерович Степанян приговорён к 15 годам лишения свободы; первые 5 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.
- Эрик Робертович Казарян приговорён к 15 годам лишения свободы; первые 5 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.
Источник: Qafqazinfo