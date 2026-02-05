Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО

Как сообщалось, в продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе над гражданами Армении были вынесены приговоры обвиняемым.

Обвиняемый Араик Арутюнян приговорён к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.

Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян также приговорены к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.

Далее председательствующий на судебном заседании объявил:

- Аркадий Аршавирович Гукасян приговорён к 20 годам лишения свободы; первые 10 лет он должен отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в учреждении строгого режима.

- Бако Сахакович Сахакян приговорён к 20 годам лишения свободы; первые 10 лет в тюрьме, оставшуюся часть - в учреждении строгого режима.

- Мадат Аракелович Бабаян приговорён к 19 годам лишения свободы; первые 10 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.

- Меликсет Владимирович Пашаян приговорён к 19 годам лишения свободы; первые 8 лет в тюрьме, остальное - в учреждении строгого режима.

- Гарик Григорьевич Мартиросян приговорён к 18 годам лишения свободы; первые 8 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.

- Давид Нельсонович Аллахвердян приговорён к 16 годам лишения свободы; первые 6 лет в тюрьме, остальное - в учреждении строгого режима.

- Левон Ромикович Балаян приговорён к 16 годам лишения свободы; первые 5 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.

- Василий Иванович Бегларян приговорён к 15 годам лишения свободы; первые 5 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.

- Курген Гомерович Степанян приговорён к 15 годам лишения свободы; первые 5 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.

- Эрик Робертович Казарян приговорён к 15 годам лишения свободы; первые 5 лет в тюрьме, остальное — в учреждении строгого режима.

Источник: Qafqazinfo