В мире

Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

23:00 - Сегодня
Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп удалил из соцсети Truth Social видеоролик с обезьянами с лицами бывшего американского лидера Барака Обамы и его жены Мишель.

На момент публикации данное видео на странице Трампа в Truth Social отсутствует.

Фрагмент с четой Обама появлялся в конце ролика, посвященного утверждениям о предположительных фальсификациях на президентских выборах в США 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден. После краткого перехода вверх на экране возникал эпизод с изображениями Барака и Мишель Обамы, сопровождаемый песней The Lion Sleeps Tonight из мультфильма «Король Лев», после чего ролик вновь возвращался к теме выборов.

В Белом доме отвергли обвинения в расистском подтексте публикации, заявив, что речь идет о переработанном интернет-меме, где республиканец Трамп представлен в образе царя джунглей, а представители демократической партии — как персонажи анимационного фильма.

По данным CNN, видеозапись была опубликована по ошибке одним из сотрудников администрации. Источники телеканала также сообщили, что после инцидента несколько конгрессменов-республиканцев связались с Трампом для обсуждения ситуации.

19:30

Президент США Дональд Трамп подвергся критике со стороны демократов после того, как опубликовал ролик, в котором бывший американский лидер Барак Обама и его жена Мишель представлены в образе обезьян.

В видеоролике длиной около минуты, опубликованном президентом в Truth Social, говорится о якобы подтасовке голосов на президентских выборах 2020 года в США. В конце видео в нескольких кадрах появляются Барак и Мишель Обама в образе обезьян под песню The Lion Sleeps Tonight, которая звучала в мультфильме "Король Лев".

"Президент поступил отвратительно. Каждый республиканец должен это осудить немедленно", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома в соцсети X.

Бывший советник Обамы Бен Родс также осудил публикацию и заявил, что в будущем супругов "будут воспринимать как любимых людей", а нынешний президент США будет "пятном" на истории страны. Кроме того, он назвал сторонников главы Белого дома "расистами".

Белый дом отверг обвинения в расизме. «Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев», — сказала пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт. Она назвала претензии «фальшивыми».

