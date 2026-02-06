Аллахшукюр Пашазаде провел ряд встреч в Абу-Даби - ФОТО

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в сессиях, проходивших в Национальном музее Заида в Абу-Даби, с участием Лейлы Алиевой, а также руководителя Администрации Президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой и других членов жюри Премии за человеческое братство.

Как сообщили в пресс-службе УМК, сессии были посвящены темам «Женское лидерство - один из главных факторов укрепления человеческого братства» и «Практическое лицо гуманитарной деятельности: незамедлительный ответ, смелое руководство и чистое исполнение».

Отмечается также, что в рамках визита шейх уль-ислам А. Пашазаде провел ряд двусторонних встреч. Председатель УМК, как член Мусульманского совета старейшин, встретился с генеральным секретарем этого Совета, генеральным секретарем Организации «Премия Заида за человеческое братство» Мохаммедом Абдель Саламом. Стороны выразили радость и гордость по поводу присуждения Президенту Ильхаму Алиеву «Премии Заида за человеческое братство». Шейх уль-ислам особо отметил, что с большим удовольствием принимает участие в таком престижном и историческом событии от имени всех азербайджанских верующих.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным внутриисламским, межрелигиозным и межкультурным событиям в Азербайджане и за рубежом в течение этого года. Стороны в особенности обсудили проведение следующей сессии Мусульманского совета старейшин в Азербайджане в 2027 году.