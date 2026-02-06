Глава разведки «Хезболлах» покинул пост

Руководитель разведывательного подразделения шиитского движения «Хезболлах» Вафик Сафа покинул занимаемый пост. Об этом сообщил портал Janoubia.

По его данным, руководство организации в тот же день приняло прошение об отставке.

Источники в шиитской общине связывают уход Сафы с проведённой в январе реструктуризацией движения, которая затронула его подразделение. Полномочия главы разведки были существенно сокращены, однако он не был уволен.

По сведениям портала, обязанности Сафы временно переданы Хусейну Бараде, известному также под именем Хадж Саджид.