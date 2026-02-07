В Африке убили пожилую туристку, чтобы использовать ее тело в колдовстве

Следователи подозревают, что 71-летнюю туристку из Британии похитили в Южной Африке, чтобы использовать части ее тела в колдовстве, пишет The Metro.

Лорна Максорли и ее партнер Леон Проберт приехали в страну на две недели в прошлом сентябре. Днем они отправились на прогулку, чтобы полюбоваться местными пейзажами и дикой природой. Однако через полчаса Проберт решил вернуться, а его спутница продолжила путь к озеру с картой, говорится в статье.

На местной ферме рассказали, что женщина спрашивала у них дорогу, но выглядела при этом «расслабленной». Газета сообщает, что Проберт начал поиски Максорли спустя полчаса после того, как она должна была вернуться с прогулки. Ее искали фермеры, волонтеры, собаки, лодки и дроны, но не нашли никаких следов британки.

По версии следствия, с женщиной могли расправиться во время традиционного колдовского обряда, известного в этих краях как Мути. Так называют лекарство из растений и натуральных ингредиентов, куда могут входить и части тела человека. Целители сами не занимаются поиском «ингредиентов», а используют для этого сеть разведчиков. Поблизости от места проживания туристов из Британии находился рынок, где продавали это снадобье, добавляет издание.

