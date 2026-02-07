Reuters: США и Киев обсуждают проведение в Украине выборов

Вашингтон и Киев обсуждают возможность проведения в мае в Украине всеобщих выборов, а также референдума относительно потенциальных договоренностей об урегулировании конфликта.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как уточняется в публикации, "согласно обсуждаемому переговорщиками США и Украины плану, любая сделка [относительно урегулирования] будет вынесена на референдум". Предполагается, что одновременно в Украине состоятся "всеобщие выборы". По сведениям агентства, на переговорах в Абу-Даби спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что "лучше всего, если выборы состоятся скоро".



Источник: ТАСС