Премьер-министр Греции посетит Турцию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 11 февраля совершит официальный визит в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщил глава Управления по cвязям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

В опубликованном в соцсетях заявлении Дуран отметил, что визит Мицотакиса состоится по случаю шестого заседания Турецко-греческого Совета высокого уровня по сотрудничеству.

По его словам, заседание Совета пройдет в Анкаре под председательством президента Эрдогана и премьер-министра Мицотакиса при участии профильных министров. В ходе встречи планируется всесторонне рассмотреть состояние турецко-греческих отношений и обсудить возможности дальнейшего развития сотрудничества между двумя соседними странами.

Ожидается обмен мнениями по двусторонним вопросам, а также по актуальным региональным и глобальным событиям. В рамках визита предполагается подписание ряда документов, направленных на укрепление двусторонних отношений.