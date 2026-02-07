Экс-министр культуры Франции подал в отставку на фоне скандала по делу Эпштейна

Глава парижского Института арабского мира, бывший министр культуры Франции Жак Ланг подал в отставку после начатого в отношении него расследования по подозрению в отмывании денег в сотрудничестве с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Соответствующее письмо он направил главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро.

"Нынешняя обстановка <...> является пагубной. Она может только навредить этому великолепному учреждению", - приводит радиостанция Franceinfo выдержку из данного письма. На этом фоне Ланг пообещал подать в отставку "на ближайшем внеочередном заседании совета администрации", чтобы "защитить институт" и "спокойно опровергнуть все обвинения".

В МИД Франции и в Елисейском дворце заявили, что "приняли к сведению" прошение Ланга об отставке. Барро со своей стороны также сообщил, что инициирует процедуру назначения его преемника и пообещал созвать внеочередное заседание совета администрации института в течение семи дней. По словам министра, в этой связи запланированное на 8 февраля слушание с участием Ланга в МИД Франции было отменено.

Ранее Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по подозрению в отмывании денег совместно с Эпштейном. Это произошло после публикации агентством Mediapart выдержек из опубликованных Минюстом США документов по делу Эпштейна, согласно которым оба подозреваемых вместе с американским финансистом владели компанией Prytanee LLC, зарегистрированной на Виргинских островах, а Ланг в частности участвовал в сделке на €5,4 млн по продаже недвижимости в Марокко.

Источник: ТАСС