 ВОЗ в мае примет решение о по вопросу о выходе США из организации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

ВОЗ в мае примет решение о по вопросу о выходе США из организации

First News Media00:01 - Сегодня
ВОЗ в мае примет решение о по вопросу о выходе США из организации

Окончательное решение по вопросу о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет принято на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в середине мая.

США официально заявили о своем выходе из ВОЗ 22 января, спустя год после того, как президент Дональд Трамп уведомил организацию о намерении страны покинуть ее состав. Однако ВОЗ подчеркнула, что полноценный выход станет возможным только после погашения всех финансовых задолженностей США перед организацией. По данным ВОЗ, речь идет о неуплаченных взносах за 2024 и 2025 годы, составляющих примерно $260,6 млн.

В ходе 158-й сессии исполнительного комитета, проходившей в Женеве со 2 по 7 февраля, 34 членам исполкома было предложено выработать предварительные рекомендации относительно практических аспектов, связанных со статусом США в организации. Однако, за исключением Израиля, выразившего поддержку решению США, остальные члены исполкома предпочли воздержаться от комментариев. Никаких резолюций с проектами решений, содержащих какие-либо рекомендации для участников Всемирной ассамблеи здравоохранения, также не было представлено. Таким образом, принятие окончательного решения по вопросу выхода США из ВОЗ полностью возложено на участников майской ассамблеи.

При этом члены исполкома единогласно одобрили проект резолюции, в котором ассамблее рекомендовано признать выход Аргентины из состава организации, который должен вступить в силу 17 марта 2026 года.

Источник: ТАСС

Поделиться:
165

Актуально

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили угрозу терроризма

Мнение

Визит Джей Ди Вэнса в Азербайджан: личная дипломатия Трампа и новый этап ...

Мнение

Империя без побед: как рухнул миф о «великой военной державе»

В мире

ВОЗ в мае примет решение о по вопросу о выходе США из организации

Экс-министр культуры Франции подал в отставку на фоне скандала по делу Эпштейна

Ученые раскрыли особенности «генов тревоги»

Посол США в Израиле: Трамп заинтересован в мирном урегулировании противоречий с Ираном

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Дело Эпштейна: 3 млн файлов и новые разоблачения

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя

Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов

Мелони засняли «спящей» на открытии ОИ-2026

Последние новости

ВОЗ в мае примет решение о по вопросу о выходе США из организации

Сегодня, 00:01

Экс-министр культуры Франции подал в отставку на фоне скандала по делу Эпштейна

07 / 02 / 2026, 23:50

Ученые раскрыли особенности «генов тревоги»

07 / 02 / 2026, 23:30

Посол США в Израиле: Трамп заинтересован в мирном урегулировании противоречий с Ираном

07 / 02 / 2026, 23:22

Пожар в зоне отдыха в Исмаиллы потушен - ВИДЕО

07 / 02 / 2026, 23:06

В Милане между протестующими против Олимпиады и полицией произошли столкновения

07 / 02 / 2026, 23:00

В Индии на ярмарке обрушился аттракцион - ВИДЕО

07 / 02 / 2026, 22:40

В воинской Армении части найден мертвым контрактник

07 / 02 / 2026, 22:16

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ОБНОВЛЕНО

07 / 02 / 2026, 21:50

Нетаньяху посетит США, чтобы обсудить с Трампом ситуацию с Ираном

07 / 02 / 2026, 21:47

Во время визита в Баку Вэнса будет сопровождать заместитель госсекретаря США

07 / 02 / 2026, 21:15

«Сплющилась, но уцелела» - Лувр показал корону императрицы Евгении, которую потеряли грабители

07 / 02 / 2026, 20:25

В туалете бакинского кафе от сердечного приступа скончался мужчина

07 / 02 / 2026, 20:14

В Африке убили пожилую туристку, чтобы использовать ее тело в колдовстве

07 / 02 / 2026, 20:00

В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

07 / 02 / 2026, 19:45

Задержан организатор теракта в Исламабаде

07 / 02 / 2026, 19:40

Визит Джей Ди Вэнса в Азербайджан: личная дипломатия Трампа и новый этап двусторонних отношений

07 / 02 / 2026, 19:30

Пашинян обсудил в МИД Армении нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией

07 / 02 / 2026, 19:22

В воскресенье погода для метеочувствительных людей будет комфортной

07 / 02 / 2026, 18:55

Напавший на общежитие в Уфе подросток выкрикивал националистические лозунги - ОБНОВЛЕНО

07 / 02 / 2026, 18:43
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48