ВОЗ в мае примет решение о по вопросу о выходе США из организации

Окончательное решение по вопросу о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет принято на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в середине мая.

США официально заявили о своем выходе из ВОЗ 22 января, спустя год после того, как президент Дональд Трамп уведомил организацию о намерении страны покинуть ее состав. Однако ВОЗ подчеркнула, что полноценный выход станет возможным только после погашения всех финансовых задолженностей США перед организацией. По данным ВОЗ, речь идет о неуплаченных взносах за 2024 и 2025 годы, составляющих примерно $260,6 млн.

В ходе 158-й сессии исполнительного комитета, проходившей в Женеве со 2 по 7 февраля, 34 членам исполкома было предложено выработать предварительные рекомендации относительно практических аспектов, связанных со статусом США в организации. Однако, за исключением Израиля, выразившего поддержку решению США, остальные члены исполкома предпочли воздержаться от комментариев. Никаких резолюций с проектами решений, содержащих какие-либо рекомендации для участников Всемирной ассамблеи здравоохранения, также не было представлено. Таким образом, принятие окончательного решения по вопросу выхода США из ВОЗ полностью возложено на участников майской ассамблеи.

При этом члены исполкома единогласно одобрили проект резолюции, в котором ассамблее рекомендовано признать выход Аргентины из состава организации, который должен вступить в силу 17 марта 2026 года.

