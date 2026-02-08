Армия Израиля нанесла удары по северу Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла нескольких вооруженных радикалов, приблизившихся к позициям израильских военнослужащих в северной части сектора Газа, после чего ВВС еврейского государства нанесли по ним удар.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В северной части сектора Газа военнослужащие выявили несколько террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к войскам, представляя для них непосредственную угрозу. ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили одного из них, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что израильские подразделения в сектора Газа "остаются развернутыми в соответствии с соглашением о прекращении огня" и "продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы".