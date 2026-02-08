СМИ: В США не доверяют венесуэльской оппозиции

Окружение президента США Дональда Трампа считает, что заявления оппозиционного экс-депутата парламента Венесуэлы и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо о выборах в стране могут подорвать работу Вашингтона в регионе.

Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"Она пытается свести на нет все [проделанное США], она эгоистка. Это не операция "Мария Корина Мачадо", это операция по обеспечению национальной безопасности США, которая никак с ней не связана. Она деструктивный фактор и работает против целей нацбезопасности", - привела газета комментарий источника.

По его словам, Мачадо подрывает успехи политики Трампа в регионе, пытаясь сделать себя "единственной звездой" венесуэльской оппозиции. Другой источник газеты в Белом доме посоветовал Мачадо не высказывать свое мнение относительно временных рамок проведения выборов в Венесуэле, поскольку они "не могут состояться в одночасье".

Ранее Мачадо в интервью Politico заявила, что выборы в Венесуэле могут состояться в течение 9-10 месяцев.

Politico отмечает, что опасения относительно личности Мачадо росли на протяжении нескольких месяцев, однако администрация Трампа проявляла уважение и надеялась на ее терпение.