Грузия, несмотря на давление извне, сумела сохранить мир, однако Украине этого сделать не удалось. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу ПосТВ.

"Мы увидели, какие процессы начались, когда конкретные страны не сумели выдержать давления. Я имею в виду Украину. В Украине все началось с революции, а те силы, которые организовали революцию, не взяли на себя ответственность за те события, которые произошли. Мы сумели защитить наши интересы и результатом этого является то, что мы в нашей стране сохраняем мир", - сказал Кобахидзе.

Как отметил глава грузинского правительства, нынешние власти республики являются единственными в современной истории страны, которые сумели обеспечить непрерывное мирное развитие. "Это является главным достижением, которым мы должны дорожить и сделать все для этого в будущем", - добавил он.