Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Reuters рассказал, у кого есть возможность остановить российско-украинский конфликт.

По его мнению, президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину необходимо встретиться лично, чтобы обсудить самые сложные вопросы, оставшиеся в рамках мирных переговоров.

Сибига добавил, что только Трамп обладает властью добиться подобного соглашения.

«Только Трамп может остановить войну», — заявил глава украинского МИД.