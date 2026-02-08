В Японии сегодня проходят досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призналась, что, объявив досрочные выборы в нижнюю палату парламента, которые проходят 8 февраля, поставила на кон свой пост главы правительства.

Об этом она заявила в видеообращении к избирателям.

"Я иду на эти выборы, поставив на кон свой пост главы правительства", - подчеркнула она в видео, опубликованном на официальной странице правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в Х. Такаити отметила, что, несмотря на положительная данные социологических опросов, согласно которым ЛДП должна одержать уверенную победу, каждый сторонник ее партии обязательно должен пойти на выборы. "Бывали случаи, когда кандидат проигрывал с разницей примерно в сотню голосов. Вот насколько весом каждый голос в нашей избирательной системе", - отметила она, признавшись, что ощущает серьезную угрозу из-за распространившихся среди ее сторонников настроений "можно и не голосовать".

В Японии 8 февраля проходят досрочные выборы в нижнюю палату парламента. В выборах участвуют 1 284 кандидата - они претендуют на 289 мест, которые будут определены в ходе голосования в одномандатных округах, а также на 176 мест, которые будут определены в ходе голосования в одномандатных округах, а также на 176 мест, которые будут распределены по итогам голосования за партийные списки.

