Кто он - «серый кардинал» администрации Трампа? СМИ раскрыли имя человека, который играет ключевую роль в принятии решений в Белом доме

Заместитель советника по национальной безопасности США Энди Бейкер остается в тени, но именно он участвует в формировании жесткой позиции администрации президента Дональда Трампа в отношении европейских союзников и определяет будущее внешней политики республиканцев, пишет Politico.

Единственный раз, когда он оказался в центре внимания, был в марте: тогда вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его своим контактным лицом во время скандала с утечкой информации из чата об ударах по хуситам в Йемене.

Бейкер, отмечает издание, стал ключевой фигурой в окружении Вэнса. Он формирует внешнеполитическое мышление последнего и некоторые наиболее важные решения Белого дома в области национальной безопасности, особенно в отношении европейских союзников США.

И хотя мало кто за пределами Вашингтона и европейских столиц знает о нем, именно он является ключом к пониманию внешней политики Трампа, пишет Politico.

По данным издания, Бейкер, свободно владеющий русским (а также болгарским и персидским языками), сыграл важную роль в усилиях по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Энди был ключевым советником, участвовавшим в формировании и определении первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вопросы, как соглашение о полезных ископаемых», — сказал Алекс Вонг, бывший заместитель советника Трампа по нацбезопасности.

На протяжении всех переговоров Бейкер предлагал «практичные» и «креативные идеи» для прекращения конфликта, сообщил один из собеседников.

Бейкер и Вэнс, «во-первых, очень хотят, чтобы США воздержались от некоторых обязательств, которые, по их мнению, не важны для США, а во-вторых, они «очень хотят» помочь положить конец этому конфликту, пояснил он.

Однако подход замсоветника по нацбезопасности к завершению конфликта вызвал недовольство у некоторых союзников США. Один европейский чиновник охарактеризовал его как «очень умного», но признал, что «его понимание России существенно отличается от нашего».

По словам собеседников, Бейкер помог составить речь, которую Вэнс произнес на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Он также сыграл важную роль в разработке новой стратегии национальной безопасности США.

Бейкер также находился в ситуационном центре в июне, откуда Трамп наблюдал за бомбардировкой иранских ядерных объектов, и участвовал в планировании кампании против хуситов и ответных мер Вашингтона на фоне напряженности между Индией и Пакистаном.

«Энди Бейкер — ценный член команды президента по национальной безопасности, чье лидерство и рассудительность играют ключевую роль в продвижении программы президента «Америка прежде всего» и внесли значительный вклад в исторический год внешнеполитических побед администрации Трампа», — заявил госсекретарь Марко Рубио Politico.

Бейкер вырос в рабочей семье в Сан-Франциско. После получения степени бакалавра истории в Калифорнийском университете он продолжил учебу в аспирантуре в Оксфорде, получив в 2007 году степень магистра и доктора философии. В 2010 году Бейкер пришел на работу в Госдепартамент, где служил 13 лет. Он работал в Афганистане и штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Он действительно считал, что внешняя политика США — это своего рода игрушка элиты, которая не используется на благо американского народа, особенно того типа людей, из которых он сам происходил», — отметил один из собеседников. В конце концов он пришел к выводу, что рабочим слоям «не помогают демократы, которые развязывают войны, причиняющие огромный ущерб другим странам», добавил источник.

Бейкер покинул Госдепартамент в 2023 году с намерением найти человека, разделяющего его видение, «что американская мощь растрачивается за рубежом и не используется на благо американского народа», пишет издание. Поэтому он обратился к Вэнсу, поясняет собеседник. Весной Бейкер занял должность заместителя советника по национальной безопасности на фоне масштабной реорганизации Совета национальной безопасности, проводимой Трампом. По словам источника, его интеллект снискал ему союзников во всем Белом доме, и он «очень сблизился» с главой аппарата Сьюзи Уайлс.

«Энди Бейкер — важнейший член команды президента Трампа по национальной безопасности и полностью привержен реалистичной внешней политике, ставящей Америку на первое место», — заявил чиновник Белого дома.

«Иностранные правительства прекрасно о нем знают. Они хотят встретиться с ним больше, чем с кем-либо еще, когда приезжают … потому что с ним очень легко общаться, и хотя он довольно ярый идеолог, он хороший собеседник», — рассказал один из собеседников.

