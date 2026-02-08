Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с брендом здорового питания предпринимательницы в Гяндже - ФОТО

Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с брендом Zarif Natural, созданный предпринимательницей Фидан Зари, осуществляющей деятельность в Гяндже.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, в искренней беседе с предпринимательницей они поинтересовались формированием идеи, историей создания бренда и процессом производства продукции. После этого на предприятии методом холодного отжима совместно были приготовлены различные масла и другие продукты. Лейла Алиева и Алена Алиева пожелали предпринимательнице успехов в деятельности, высоко оценили ее инициативность и трудолюбие, были сделаны памятные фотографии.

Отметим, что бренд Zarif Natural, основываясь на принципах здорового и сбалансированного питания, производит и предлагает потребителям масла холодного отжима, натуральные пасты из орехов без добавок и безглютеновую муку.