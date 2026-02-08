Пезешкиан: Ирано-американские переговоры стали шагом вперед
Ирано-американские переговоры прошли при поддержке дружественных правительств региона и стали шагом вперед.
Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал на своей странице в соцсети X.
"Наша стратегия заключается в диалоге и мирном урегулировании. В ядерных вопросах наша логика основывается на правах, закрепленных в Договоре о нераспространении ядерного оружия", - отметил Пезешкиан.
В завершение он подчеркнул, что иранский народ всегда отвечает уважением на уважение, однако в случае применения силы даст адекватный ответ.
Источник: Report
