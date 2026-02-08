МЧС провело просветительские мероприятия в Баку и регионах страны - ФОТО

Соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям провели серию мероприятий по информированию населения о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает 1news.az, мероприятия были организованы региональными центрами МЧС с участием специалистов Государственного пожарного надзора, Государственной службы по надзору за маломерными судами и Государственной службы спасения на водах.

Просветительские встречи прошли в ряде образовательных учреждений Баку, а также в Габале, Шабране, Уджаре, Евлахе, Газахе, Сальяне, Бейлагане и других районах страны.

Целью мероприятий было предоставление гражданам необходимых знаний о правилах поведения при возможных природных и техногенных чрезвычайных ситуациях.

Участникам подробно рассказали о классификации чрезвычайных ситуаций, характерных для страны угрозах, включая пожары и землетрясения, а также разъяснили назначение горячей линии МЧС «112» и наглядно продемонстрировали использование первичных средств пожаротушения.

В ходе интерактивных встреч были даны подробные ответы на вопросы участников.