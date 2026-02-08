Арагчи: Иран будет обогащать уран, даже если стране навяжут войну с США

Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США. Такое заявление сделал глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в своем Telegram-канале.

«Почему мы так настаивали и настаиваем на обогащении [урана] и не готовы отказаться от него, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно», — заявил он.

Арагчи отметил, что если США будут говорить с Ираном с чувством уважения, то в Тегеране ответят уважением. В противном случае, рассказывает дипломат, исламская республика ответит силой.