Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами с прояснениями, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром в отдельных местах возможны слабый туман и небольшой моросящий дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3–6°, днем - 6–9° тепла. Атмосферное давление понизится с 753 мм ртутного столба до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 85–90 %, днем - 75–80 %.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако днем в горных и предгорных районах ожидаются периодические осадки в виде дождя и снега, местами возможна их интенсивность. В отдельных районах временами будет наблюдаться туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1–4°, днем - 12–17° тепла, в горах ночью - 0–5° мороза, днем - 5–10° тепла.