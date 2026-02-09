Айбениз Гашимова назначена на должность

Заслуженная артистка Азербайджана, эстрадная певица Айбениз Гашимова назначена директором Культурного центра имени А.М.Шарифзаде.

А.Гашимова была назначена на эту должность 6 февраля, а сегодня уже представлена коллективу, сообщает 1news.az со ссылкой на Missiya.az.

Отметим, что 57-летняя заслуженная артистка является основательницей группы «Bülbüllər», учредителем и руководителем Академии искусств, а также председателем Комитета по культуре Общественного объединения тюркских аксакалов.