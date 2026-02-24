С завтрашнего дня на этом маршруте начнут курсировать новые автобусы

На регулярном внутригородском маршруте №67, соединяющем поселок Баладжары Бинагадинского района с улицей Черняевского в Наримановском районе столицы, обновляется автобусный парк.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Было отмечено, что с 25 февраля в распоряжение пассажиров будут переданы 16 крупногабаритных автобусов марки Zhongtong, оснащенных современной экологически чистой технологией CNG (сжатый природный газ).

Оплата в автобусах осуществляется в безналичном порядке.

Стоимость проезда установлена в размере 0,60 AZN.