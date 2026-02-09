Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Пенсии в Азербайджане с 1 января текущего года повышаются путем индексации на 9,3% в соответствии с показателем роста среднемесячной заработной платы за 2025 год, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Новым распоряжением президента Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий» министерство повышает все пенсии, назначенные до 1 января 2026 года, на основании данных, представленных Государственным комитетом статистики.

Повышение осуществляется автоматически через электронную систему - без необходимости обращения пенсионеров и представления каких-либо документов.

«Повышенные пенсии за январь будут выплачены вместе с пенсией за февраль. Таким образом, пенсионеры получат пенсию за февраль уже с учётом нового повышения, а также сумму доплаты за январь. Индексация и повышение пенсий распространяется на всех пенсионеров (в том числе пенсионеров-военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и др.), то есть на 1,1 млн пенсионеров, и на эти повышения выделено дополнительно 640 млн манатов ежегодно», - говорится в информации.

Также отмечается, что распоряжением главы государства пенсионные капиталы, учтенные на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2026 года, также повышаются путем индексации на 5,6% в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год: «Повышение, применяемое в начале каждого года, показывает, что пенсионные капиталы лиц, участвующих в системе социального страхования, увеличиваются не только за счет отчислений на социальное страхование с их заработной платы, но и ежегодно индексируются и повышаются государством».

Источник: Report