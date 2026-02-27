 В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова20:09 - Сегодня
В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Шамахинском районе зарегистрировано землетрясение.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Подземный толчок произошёл в 19:12 по местному времени.

Землетрясение произошло на глубине 9 км и не ощущалось.

17:30

В Шамахинском районе произошло ещё одно землетрясение.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 3.3 произошло в 16:05 по местному времени на глубине 10 км.

16:18

В Шамахинском районе в 15:52 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы, очаг залегал на глубине 13 километров.

Подземные толчки ощущались силой до 5 баллов в эпицентре и около 3–4 баллов в прилегающих районах.

16:08

В Азербайджане произошло землетрясение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным Бюро исследований землетрясений, в Шамахинском районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7. Подземные толчки ощущались.

Поделиться:
1485

Актуально

Xроника

В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

Политика

Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

Общество

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание - ФОТО

Общество

В Вашингтоне прошло мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине трагедии Ходжалы

Арестован обвиняемый в распространении оскорбительных материалов о студентах БГУ - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Состоялась церемония архитектурной премии «Təməl»

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из США - ФОТО

В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут

Последние новости

В Белграде состоялись обсуждения по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Сегодня, 23:00

Премьер-министр Эфиопии поблагодарил Ильхама Алиева на азербайджанском языке - ВИДЕО

Сегодня, 21:40

Премьер-министр Эфиопии ознакомился с AI Academy - ФОТО

Сегодня, 21:20

В Вашингтоне прошло мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине трагедии Ходжалы

Сегодня, 21:00

Руководитель Администрации Президента встретился с президентом COP32 - ФОТО

Сегодня, 20:40

Арестован обвиняемый в распространении оскорбительных материалов о студентах БГУ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:09

Состоялась церемония архитектурной премии «Təməl»

Сегодня, 20:00

После землетрясения на территориях ведутся мониторинги - ИВ Шамахинского района

Сегодня, 19:50

Председательство Мехрибан Алиевой в Совете по цифровому развитию: политические, экономические и административные преимущества

Сегодня, 19:35

По факту трагедии в отеле возбуждено дополнительное уголовное дело — Допрошена чета Мехтиевых

Сегодня, 19:30

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Сангачальский терминал - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Лянкяране в море обнаружено тело мужчины, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня, 19:00

В Тегеране организована фотовыставка, приуроченная к Ходжалинскому геноциду - ФОТО

Сегодня, 18:45

Армия Пакистана: Уничтожены 274 боевика «Талибана» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:35

Обнародованы вопросы, которые будут обсуждаться на очередном заседании Милли Меджлиса

Сегодня, 18:30

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Свободную экономическую зону «Алят» - ФОТО

Сегодня, 18:15

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание - ФОТО

Сегодня, 18:00

Кямран Мамедзаде назначен генконсулом в Дубае

Сегодня, 17:52

Баку ведет переговоры о безвизе с десятками стран без миграционных рисков

Сегодня, 17:50
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50