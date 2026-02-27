В Азербайджане произошло ещё одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Шамахинском районе зарегистрировано землетрясение.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Подземный толчок произошёл в 19:12 по местному времени.

Землетрясение произошло на глубине 9 км и не ощущалось.

17:30

В Шамахинском районе произошло ещё одно землетрясение.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 3.3 произошло в 16:05 по местному времени на глубине 10 км.

16:18

В Шамахинском районе в 15:52 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы, очаг залегал на глубине 13 километров.

Подземные толчки ощущались силой до 5 баллов в эпицентре и около 3–4 баллов в прилегающих районах.

16:08

В Азербайджане произошло землетрясение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным Бюро исследований землетрясений, в Шамахинском районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7. Подземные толчки ощущались.