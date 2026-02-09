Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту США

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсу.

Представляем полный текст письма:

«Уважаемый господин вице-президент,

Мы обращаемся к Вам как представители нации, которая на протяжении веков служит мостом между цивилизациями. Это земля, где призыв к молитве и звон церковных колоколов сливаются в гармонии подлинного сосуществования. Азербайджан остается непоколебимым в своей приверженности духовным и традиционным ценностям, составляющим основу любого стабильного общества – святость семьи, сохранение наследия и защита религиозной свободы.

В свете твердой приверженности нынешней администрации США принципам религиозной свободы и межконфессиональному диалогу мы с гордостью подчеркиваем многовековое наследие Азербайджана как образца межконфессиональной гармонии и терпимости.

Отношения нашей страны с христианским миром носят не только дипломатический, но и глубоко культурный характер. Азербайджан исторически вкладывал средства в защиту разнообразного религиозного наследия, в том числе в широкомасштабную реставрацию христианских церквей и святынь в Ватикане.

Мы испытываем огромную гордость в связи с развитием связей со Святым Престолом и растущим присутствием различных христианских конфессий в пределах наших границ. Азербайджан продолжает расширять пространство для процветания религий - от активной деятельности католической общины до недавнего открытия «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» в Баку. Наша приверженность еще раз подтверждается продолжающимся строительством второй католической церкви в нашей столице, что свидетельствует о нашей убежденности в том, что религиозное многообразие укрепляет общество.

Однако путь к нашему нынешнему миру был отмечен большими потерями. Мы должны помнить об исторической несправедливости, с которой столкнулись западные азербайджанцы, которые с 1987 года были насильно изгнаны со своих исконных земель в Армении.

Сотни деревень были опустошены, дома разграблены, а священные места, в том числе историческая Голубая мечеть в Ереване, осквернены или лишены своей идентичности.

Несмотря на десятилетия интеграции в Азербайджане, стремление посетить могилы предков и восстановить разрушенные дома остается мирным, гуманитарным стремлением нашего народа.

Западные азербайджанцы не имеют никаких территориальных претензий. Их цель не в том, чтобы бросить вызов суверенитету Армении, а в том, чтобы реализовать фундаментальное право человека на возвращение к своим корням в условиях мира и достоинства. Мы стоим на историческом перепутье. Совместная декларация, подписанная 8 августа 2025 года в Вашингтоне, служит маяком надежды. Мы полностью поддерживаем общее видение Президента Ильхама Алиева и Президента США Дональда Трампа о том, что продолжавшиеся десятилетиями разногласия должно сменить будущее, основанное на торговле, безопасности и взаимном уважении.

Господин вице-президент, мы просим Вашей поддержки в отстаивании права на возвращение и сохранение культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Республики Армения в начале 1990-х годов.

Ваша поддержка мирного возвращения западных азербайджанцев в их исторический край и восстановления разрушенных религиозных и культурных памятников азербайджанского народа в Армении может стать важным шагом в правильном направлении.

Кроме того, мы считаем, что подлинно всеобъемлющий мир должен учитывать право на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исконных земель в Армении.

Хотя Община Западного Азербайджана стремится к конструктивному диалогу по вопросу мирного возвращения, эти усилия пока не нашли отклика.

В итоге справедливый и прочный мир должен включать мир и безопасное возвращение этих людей в свои родные дома.

Ваше лидерство и четкие моральные ориентиры могут обеспечить, чтобы «мир 2025 года» стал постоянной реальностью для каждой семьи на Кавказе.

С уважением и искренностью,

Представители гражданского общества Азербайджана:

1. Рамиль Искендерли – председатель правления Национального форума НПО Азербайджана

2. Огуз Мамедов – председатель Общественного объединения «Зенги – изучение исторического наследия»

3. Фуад Мамедов – председатель Президиума Ассоциации культуры Азербайджана «Симург»

4. Хатира Велиева – член правления Национального форума НПО Азербайджана

5. Ризван Набиев – член правления Общественного объединения «Юридический анализ и исследования»

6. Танзиля Рустамханлы – председатель «Азербайджано-турецкого союза женщин»

7. Новелла Джафарова – председатель Общественного объединения «Общество защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой»

8. Саадат Бананъярлы – председатель Общественного объединения «Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека»

9. Салтанат Годжаманлы – председатель Общественного объединения «Защита прав человека и законности»

10. Севиндж Ализаде – председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар»

11. Амир Алиев – председатель Общественного объединения «Центр по продвижению прав человека»

12. Алимамед Нуриев – руководитель Фонда исследований «Конституция»

13. Заур Мамедов – председатель Бакинского клуба политологов

14. Рей Гасымов – председатель Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане

15. Хафиз Сафиханов – руководитель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин»

16. Заур Ибрагимли – председатель Общественного объединения «Центр социально-экономических исследований «Приоритет»

17. Хатаи Алескеров – председатель Общественного объединения «Очаг Деде Алескера»

18. Кенуль Бехбудова – председатель Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе»

19. Аяз Мирзоев – председатель Общественного объединения «Сеть азербайджанских журналистов»

20. Дильгам Ахмед – председатель Общественного объединения «Национальный центр исследования наследия «Чапар»

21. Гаджи Абдулла – председатель Общественного объединения «Общества «Зангезур»

22. Фариз Халилли – председатель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия «Мирас»

23. Умуд Рагимоглу – председатель Международного Евразийского фонда прессы

24. Мубариз Аскеров – председатель Общественного объединения поддержки национальных ценностей «Объектив»

25. Шахла Нагиева – председатель Общественного объединения культурных связей «Неугасимый Факел»

26. Тунзала Абдуллалимова – председатель Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Во имя Родины»

27. Джейран Гасанова – председатель Общественного объединения «Поддержка матерей шехидов»

28. Агиль Джамал – председатель Общественного объединения «Общие ценности»

29. Вугар Гадиров – председатель Общественного объединения «Молодежная организация за возвращение и возрождение»

30. Халид Кязымов – председатель Общественного объединения «Региональный центр по правам человека и медиа»

31. Ахмед Аббасбейли – председатель Общественного объединения «Центр развития общества»

32. Ирада Рзазаде – председатель Общественного объединения «Во имя социального благополучия граждан»

33. Керамет Исмаилов – председатель Общественного объединения «Центр экономического и социального развития»

34. Фикрет Юсифов – председатель Общественного объединения международных экономических исследований «Economics»

35. Шалала Гасанова – председатель Общественного объединения «Поддержка развития общественных отношений»

36. Зарифа Гулиева – председатель Общественного объединения «Современное развитие и семья»

37. Махлуга Рагимова – председатель Общественного объединения «Общество женщин-инвалидов»

38. Вюсаля Гусейнова – председатель Общественного объединения «Женщины-реформаторы и инновации»

39. Ильгар Гусейнли – председатель Общественного объединения «Социальные стратегические исследования и аналитические разработки»

40. Варис Ёлчиев – директор Азербайджанского литературного фонда

41. Самед Векилов – председатель Общественного объединения «Юридический центр «Муваккил»

42. Джасарат Гусейнзаде – председатель Общественного объединения «Поддержка информационных и социальных инициатив»

43. Эльшад Эйвазов – председатель Общественного объединения независимых журналистов

44. Фарида Миришова – председатель Общественного объединения развития и поддержки культуры «İz»

45. Лала Сардарлы – председатель Общественного объединения «Помощь в сохранении и продвижении образцов прикладного искусства».