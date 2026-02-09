Вэнс и Пашинян подписали совместное заявление - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали совместное заявление о завершении переговорного процесса.

Об этом передают армянские СМИ.

Документ формирует правовую основу для дальнейшего стратегического взаимодействия двух стран в области атомной энергетики.

18:45

В Ереване стартовали переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передают армянские СМИ, Джей Ди Вэнс прибыл в резиденцию премьер-министра Армении, где его приветствовал Никол Пашинян. Переговоры проходят в формате тет-а-тет, за закрытыми дверями.

Отметим, что Вэнс и его супруга Уша прибыли сегодня в Армению с официальным визитом. Ранее сообщалось, что он посетит Армению 9–10 февраля, а 10–11 февраля - Азербайджан.