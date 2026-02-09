Джейхун Байрамов принял делегацию еврейских организаций США - ФОТО

9 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Конференции президентов ведущих еврейских организаций Америки, которая находится с визитом в Азербайджане.

Делегацию возглавляет председатель Конференции Бетси Бернс Корн.

Как сообщили в МИД Азербайджана, во время встречи обсуждались текущие и перспективные направления развития отношений Азербайджана с США и Израилем, сотрудничество с еврейскими организациями в США, а также региональная обстановка.

Особое внимание уделялось событиям после Вашингтонского саммита 8 августа, процессу нормализации отношений с Арменией, развитию региональных коммуникаций и реализации маршрута TRIPP, а также мерам, принимаемым в постконфликтный период.

Отмечено, что в Азербайджане, с его преимущественно мусульманским населением, существуют прочные традиции межрелигиозной гармонии, толерантности и мультикультурализма: представители ислама, христианства, иудаизма и других религий живут в условиях взаимопонимания, добрососедства и безопасности. Также подчеркнута многовековая история мирного проживания еврейской общины, которая способствует укреплению партнёрства с Израилем.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.