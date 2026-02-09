Посольство США: визит Венса в Азербайджан укрепляет сотрудничество и мир на Кавказе
Визит вице-президента США Джей Ди Венса в Азербайджан отражает стремление обеих стран развивать сотрудничество и способствовать укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе.
Как говорится в публикации посольства США в соцсети X, это посещение является визитом самого высокого уровня из США за последние годы и подчеркивает крепкие американо-азербайджанские отношения.
Посольство отмечает, что визит демонстрирует совместную приверженность расширению двустороннего сотрудничества и поддержке стабильности в регионе.
308