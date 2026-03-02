Посол Франции поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации ее сограждан из Ирана
Посол Франции Лагут выразила признательность Азербайджану за помощь в эвакуации граждан Франции из Ирана.
Соответствующую запись дипломат сделала на своей странице в социальной сети Х.
«Благодарим МИД Азербайджана за эффективную и быструю помощь нашим гражданам», - написала С.Лагут в соцсети.
Thanks to @AzerbaijanMFA for their very effective and rapid assistance for our 🇫🇷 citizen 👍🙏 https://t.co/3IXHSSJW7i — Sophie Lagoutte 🇫🇷 (@Sophie_Lagoutte) March 2, 2026
446