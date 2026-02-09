Вэнс: TRIPP принесет региону Южного Кавказа огромную экономическую выгоду

Проект TRIPP (Маршрут Трампа – ред.) принесет региону Южного Кавказа огромную экономическую выгоду, разблокирует транзит и торговлю.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Через фонд TRIPP в Армению будет направлен крупный частный капитал. Речь идет о первоначальных инвестициях в размере 5 млрд долларов, на втором этапе планируется еще 4 млрд», - сказал он.

По словам вице-президента, проект также позволит Армении беспрецедентно укрепить связи с ее соседями. «Это замечательно для процветания народа Армении, но это также замечательно для долгосрочного мира в регионе», - подчеркнул Вэнс.