США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России - ОБНОВЛЕНО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ереване подписал с властями Армении соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, сообщает Bloomberg 9 февраля.

Соглашение позволяет американским компаниям экспортировать в Армению ядерные технологии, а также топливо и услуги. Кроме того, компании из США смогут участвовать в конкурсе по замене Армянской АЭС, которая обеспечивает около 40% электроэнергии страны, на малые модульные реакторы.

Вэнс пообещал, что Армения в два этапа получит инвестиции на девять миллиардов долларов, сообщает армянское агентство «Арка». Это позволит Армении отказаться от российской ядерной энергетики, пишет Bloomberg.

Перед визитом Вэнса в Ереван представители Армении встречались с руководством «Росатома». Российская госкорпорация пообещала Армении «всестороннее сотрудничество».

09 февраля, 20:41

В Армению придут технологии США.

Oб этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

По его словам, через фонд TRIPP в Армению будет инвестировано на начальном этапе 5 миллиардов долларов, а на втором этапе — ещё 4 миллиарда долларов.

«Мы также утвердили продажу в Армению беспилотных разведывательных технологий на сумму 11 миллионов долларов», — отметил Вэнс.

Он добавил, что проект TRIPP принесёт значительные экономические выгоды для Южного Кавказа.

«С 8 августа мы уже достигли больших успехов», — подчеркнул Вэнс.