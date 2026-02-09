Продлен срок ареста главного редактора газеты «Hürriyyət»

Срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении главного редактора газеты Hürriyyət и Hürriyyət TV Вугара Мамедова задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ), продлён.

Как сообщает АПA, соответствующее решение было объявлено в ходе судебного процесса, состоявшегося в Сабаильском районном суде.

Согласно решению суда, срок ареста, избранного в отношении Вугара Мамедова, продлён на 4 месяца.

Отметим, что Вугар Мамедов был задержан 30 октября прошлого года в результате операции, проведённой Службой государственной безопасности (СГБ) в газете Hürriyyət и на «Hürriyyət TV».