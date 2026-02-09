Продлен срок ареста помощника Рамиза Мехтиева

Срок ареста бывшего руководителя секретариата НАНА, экс-сотрудника Администрации Президента Эльдара Амирова, задержанного Службой государственной безопасности, продлён.

Как сообщает AПA, соответствующее решение было принято в Сабаильском районном суде.

Согласно решению суда, мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении Эльдара Амирова, продлена на 4 месяца.

Отметим, что Эльдар Амиров работал в Администрации Президента в период, когда Рамиз Мехтиев возглавлял ведомство, а в последние годы до ареста занимал должность его помощника.