 В Баку велосипедиста насмерть сбил автомобиль: Момент трагедии зафиксировали камеры наблюдения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Общество

В Баку велосипедиста насмерть сбил автомобиль: Момент трагедии зафиксировали камеры наблюдения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий11:52 - 03 / 03 / 2026
В Баку велосипедиста насмерть сбил автомобиль: Момент трагедии зафиксировали камеры наблюдения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Поздно ночью, около 2 часов, на улице Шарифзаде велосипедист был сбит автомобилем марки «BYD», которым управлял Эльнур Агаев – в результате происшествия 51-летний велосипедист Натиг Вахабов скончался на месте.

«На кадрах камер видеонаблюдения видно, что велосипедист пытался пересечь многополосную дорогу в непредназначенном для этого месте и на запрещающий сигнал светофора, в то время как автомобиль на перекрёстке двигался с высокой скоростью» - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции, подчеркивая, что после соответствующего расследования происшествию будет дана правовая оценка.

В дорожной полиции с сожалением отмечают, что подобные ситуации на дорогах встречаются довольно часто: «Напомним, что на дороге с двумя и более полосами водитель, желающий повернуть налево или пересечь дорогу, должен сойти с велосипеда и двигать его вручную, переходя дорогу только в месте, предусмотренном законом. Призываем велосипедистов и всех водителей двухколёсного транспорта строго соблюдать правила безопасности, не подвергать опасности свою жизнь и здоровье других участников дорожного движения».

09:33

В Баку автомобиль насмерть сбил велосипедиста.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Шарифзаде в Ясамальском районе.

Агаев Эльнур Эльшан оглу (2000 г. р.), находясь за рулем автомобиля марки BYD, сбил Вахабова Натига Вели оглу (1975 г. р.), который пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. В результате столкновения Н. Вахабов скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

