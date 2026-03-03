В Баку велосипедиста насмерть сбил автомобиль: Момент трагедии зафиксировали камеры наблюдения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Поздно ночью, около 2 часов, на улице Шарифзаде велосипедист был сбит автомобилем марки «BYD», которым управлял Эльнур Агаев – в результате происшествия 51-летний велосипедист Натиг Вахабов скончался на месте.

«На кадрах камер видеонаблюдения видно, что велосипедист пытался пересечь многополосную дорогу в непредназначенном для этого месте и на запрещающий сигнал светофора, в то время как автомобиль на перекрёстке двигался с высокой скоростью» - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции, подчеркивая, что после соответствующего расследования происшествию будет дана правовая оценка.

В дорожной полиции с сожалением отмечают, что подобные ситуации на дорогах встречаются довольно часто: «Напомним, что на дороге с двумя и более полосами водитель, желающий повернуть налево или пересечь дорогу, должен сойти с велосипеда и двигать его вручную, переходя дорогу только в месте, предусмотренном законом. Призываем велосипедистов и всех водителей двухколёсного транспорта строго соблюдать правила безопасности, не подвергать опасности свою жизнь и здоровье других участников дорожного движения».

09:33

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.