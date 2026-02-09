Хакан Фидан: Турция будет вынуждена вступить в ядерную гонку

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара может быть вынуждена вступить в гонку ядерных вооружений, если в регионе появятся новые обладатели ядерного оружия.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN Türk, комментируя вероятность разработки ядерного оружия Ираном.

«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придётся невольно присоединиться к этой гонке», — отметил Фидан.

На прямой вопрос ведущего о том, хотела бы Турция в принципе обладать ядерным оружием, министр ответил молчанием и улыбкой.