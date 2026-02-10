Торговая палата США планирует расширить свою деятельность в Азербайджане.

Как сообщает АПA, об этом заявил главный вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси.

По его словам, Торговая палата США является крупнейшей в мире бизнес-ассоциацией и осуществляет деятельность в глобальном масштабе.

Хуш Чокси отметил, что Южный Кавказ и Центральная Азия приобретают всё большее значение для американских компаний. Он подчеркнул, что деятельность Палаты в Азербайджане началась два года назад в рамках COP, когда в страну была направлена делегация.

Главный вице-президент также отметил, что Азербайджан успешно организовал COP, и в рамках мероприятия особое внимание было уделено как традиционным источникам энергии, в которых мир по-прежнему нуждается, так и возобновляемым источникам энергии.