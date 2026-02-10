Вице-президент США: Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами

Считаю, что это является сутью миссии Президента США и его внешней политики. Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Мы подписали документ о стратегическом партнёрстве. Я думаю, это формализует наши партнерские отношения и предельно ясно показывает, что отношения между США и Азербайджаном будут и впредь устойчивыми и очень плодотворными для наших народов», – подчеркнул он.